شاهد كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار هاتف داخل متجر في مدينة أنطاليا التركية

الوكيل الإخباري - انفجر هاتف محمول داخل متجر في مدينة أنطاليا التركية بمشهد مروع كاد أن يتسبب في كارثة كبيرة.
ورصدت كاميرا المراقبة الموجودة بمتجر الهواتف لحظة انفجار هاتف بينما كان عدد من عمال المتجر جالسون يتحاورون على نفس المكتب.
وكادت كارثة أن تتسب بالمكان لولا أن أصحاب المتجر تمكنوا من السيطرة على حريق الهاتف و إنقاذ الموقف.
كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار هاتف داخل متجر في مدينة أنطاليا التركية#شاهد_سكاي pic.twitter.com/E1LWLJaHIe— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 21, 2023
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