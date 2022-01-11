الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 10:40 ص

شاهد..كتلة مرعبة وجدها الأطباء في معدة فتاة لبنانية - صورة

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الوكيل الإخباري - في عملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح، استطاع فريق من الأطباء اللبنانيين بمستشفى بعلبك الحكومي، استئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة شابة في التاسعة عشر من عمرها.

واكتشف الأطباء وجود مفاجأة خيالية من الشعر داخل معدة الفتاة، وفي إطار توضيح تفاصيل هذه العملية، قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى، الدكتور عاصم شداد: "الشابة حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة انسداد معدتها بالكامل، وفي الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق المعدة، مما يشير إلى وجود كتلة كبيرة تحت الجلد في منطقة المعدة والقولون المعترض، وفي صورة السكنر ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها . 

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وأضاف د. شداد: "أجرينا للمريضة عملية جراحية، ولدى فتح البطن، تبين لدينا كتلة من الشعر أخذت شكل كامل المعدة، وجرى الاستئصال للكتلة التي علمنا أنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على أكل الشعر منذ عدة سنوات، ووضع المريضة حاليا مستقر، وهي بصحة جيدة".


 

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