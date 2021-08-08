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الأحد، 08-08-2021 08:28 م

شاهد ...كيف اصبحت أجمل طفلة في العالم

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الوكيل الإخباري - ثيلان بلوندو طفلة جميلة جداً في السادسة من عمرها إنتخبت منذ أكثر من 10 سنوات كأجمل طفلة في العالم.

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وبما أن جمالها فعلاً مميز، واليوم لم تعد ثيلان طفلة، بل أصبحت في الـ 16 من عمرها، وتعمل في مجال عرض الأزياء، وقد استطاعت أن تشارك في إعلانات لأهم الماركات العالمية.

 

لا تزال هذ الشابة الجميلة، تتمتع بلون عيون أزرق مميز جداً، لكن نظرات الطّفلة البريئة تحوّلت الى أخرى ناضجة مفعمة بالثقة والجمال والجاذبية.


ثيلان من صاحبات البشرة البيضاء النقية، أحرزت تقدماً واضحاً في عملها لاسيما في مجال عرض الأزياء، فقد عرضت لأهم الماركات العالمية، وتصدّرت أيضاً غلاف واحدة من أهم المجلّات الفرنسية.


إذاً، ها هي ثيلان بلوندو الطفلة الجميلة، تتحول عن عمر مبكر الى شابة جذابة وعارضة أزياء فاتنة وناجحة في عملها.


 

 

المصدر - الفن

 




 

 


 

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