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الإثنين، 22-11-2021 11:57 ص

شاهد....كيف ظهرت ملكة جمال السعودية في مسابقة ملكة جمال العرب

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الوكيل الإخباري -  أثارت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني إعجاب الجمهور بإطلالتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021، التي ستقام اليوم في مصر، وذلك بجمالها الواضح.

وبعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية، تنافس رومي البالغة من العمر 27 عاماً اليوم على لقب ملكة جمال العرب، رغم أنه لم يتم تداول أي معلومات عن تتويجها من قبل، أو عن الحفل الذي أقيم من أجلها.

وعبر المتابعون عن إعجابهم الكبير بها وبجمالها، كما أثنوا على إطلالتها العفوبة والطبيعية بمكياج ناعم. وتتواجد رومي حالياً في مصر من أجل الاستعداد للمنافسة في المسابقة، وخوض التجارب التي تسبق حفل التتويج.


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المصدر - الفن 

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