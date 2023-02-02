شاهد كيف هرع رجل لمساعدة سائقة فقدت الوعي على الطريق السريع في أمريكا

الوكيل الإخباري - يشيد الناس برجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية ويعتبرونه بطلًا، بعد أن صوّرته كاميرا وهو يركض عبر مسارات طريق سريع لمساعدة سائقة فقدت الوعي وهي تقود سيارتها وخرجت عن المسار. يقول أدولفو مولينا إنه كان يعلم أن عليه المساعدة، غير مدرك أن شخصًا غريبًا كان يصوّر كل شيء.
فقدت الوعي وهي تقود السيارة.. شاهد كيف هرع رجل لمساعدة سائقة على الطريق السريع https://t.co/mMDUw2SgQeفقدت-الوعي-وهي-تقود-السيارة-شاهد-كيف-هرع-رجل-لمساعدة-سائقة-على-الطريق-السريع— صحافة الجديد (@PressN13) February 2, 2023
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