الوكيل الإخباري - ” Fire fighting robot ” هو أول الروبوتات التي حصلت عليها السعودية في المنطقة مختص بإطفاء الحرائق، اليوم هذا الروبوت الذكي، تمتلكه الشركة السعودية للكهرباء.
وقال المهندس فهد الغامدي مدير إدارة منع الحرائق في شركة الكهرباء السعودية، خلال حديثه لـ” قناة العربية” أن هذا الروبوت الذكي هو أحد مشاريع إستراتيجية الشركة السعودية للكهرباء، وضمن مجهودات التحول الإستراتيجي بالتكامل مع منظومة الطاقة ومنظومة الكهرباء.
وكانت الشركة سباقة بتوريد هذه التقنية حسب متطلبات ومواصفات الشركة؛ وهو مخصص للتعامل مع كل أنواع الحرائق الصناعية، يتحكم به في نظام الرذاذ ونظام الضباب المباشر.
ويتعامل معه بجهاز تحكم عن بُعد لأكثر من ٣٠٠ متر ، ويصل لمسافة أكثر من ٨٠٠ متر، وقد إجريت عليه عدة تجارب عليه بجميع المواقع، وهو يؤدي أعماله بفعالية وكفاءة عالية.
شاهد.. لأول مرة في الحج "روبوت" لإطفاء الحرائق في الظروف الصعبة#العربية_في_الحج— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 24, 2023
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