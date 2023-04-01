شاهد.. لاعب سعودي ينقذ طفلاً كاد يحرق نفسه داخل سيارة والده

الوكيل الإخباري - أثار موقف مالك عبد المنعم لاعب الهلال سابقا إعجاب العديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنقاذه طفل كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.



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وأوضح الفيديو، اللاعب وهو يخرج مناديل محترقة من داخل السيارة التي تواجد فيها طفل صغير، تركه والده وحيده، فقام بحرق المناديل وكاد يتسبب بكارثة.





pic.twitter.com/OygcwUrBJ6 المقطع ذا في الزلفي والي تدخل وانقذ الموقف هو لاعب الفيحاء مالك عبدالمنعم الله يجزاه خير .. ولا كان راحت السياره والي واقفين جنبها والمحل March 30, 2023

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