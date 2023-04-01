شاهد.. لاعب سعودي ينقذ طفلاً كاد يحرق نفسه داخل سيارة والده

الوكيل الإخباري - أثار موقف مالك عبد المنعم لاعب الهلال سابقا إعجاب العديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنقاذه طفل كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.
وأوضح الفيديو، اللاعب وهو يخرج مناديل محترقة من داخل السيارة التي تواجد فيها طفل صغير، تركه والده وحيده، فقام بحرق المناديل وكاد يتسبب بكارثة.
المقطع ذا في الزلفي والي تدخل وانقذ الموقف هو لاعب الفيحاء مالك عبدالمنعم الله يجزاه خير .. ولا كان راحت السياره والي واقفين جنبها والمحل— مازن (@m2zen16) March 30, 2023
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