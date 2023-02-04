شاهد لحظة انفجار مجفف شعر بمحل حلاقة في احدى الدول الاجنبية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو رائج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحظة انفجار مجفف شعر بداخل أحد صالونات الحلاقة في إحدى الدول الأجنبية لم يتبين اسمها من المقطع.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي أعاد نشره عدد كبير من المواطنين، العامل في صالون الحلاقة وهو يمسك بـ مجفف الشعر ويبدأ يستخدمه على رأس أحد الزبائن، إلا أنه انفجر بعد لحظات من تشغيله.



وتفاعل الكثير مع مقطع الفيديو، محذرين من استخدام مجفف الشعر، لا سيما الأنواع رديئة التصنيع، حيث قال أحدهم: بعض المنتجات التي تستخدمها محلات الحلاقة المتواضعة قد تكون فاسدة أما منتهية الصلاحية أو تكون مصنّعة بأيدي أشخاص يمتهنون الغش التجاري في التصنيع وتحتوي على مواد سامة أو قابلة للاشتعال كما نراه، ويتم بيعها بأسعار قليلة تتناسب مع ميزانية تلك المحلات مما قد ينتج عنها أضرار جسيمة.



Reports say the incident took place in

Reports said there was a gas leak from the air conditioner which led to the fire. #Bangladesh : Hair dryer blows fire; both barber, and customer in flamesReports say the incident took place in #July at a salon in #Narayanganj region, #Kachpur and both got severely injured.Reports said there was a gas leak from the air conditioner which led to the fire. pic.twitter.com/rsLxxkUsD0 September 10, 2022

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