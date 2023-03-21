شاهد لحظة تحطم طائرة عسكرية فوق منطقة سكنية في كولومبيا

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، تحطم مروحية عسكرية كانت تُقل أربعة ضباط، بعد ظهر يوم الأحد؛ مما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

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وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المروحية من السماء وعلى الأشجار، في منطقة كويبدو في عاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.

ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعدُ؛ إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.



وأعطى الرئيس بيترو أوامره للسلطات بالتحقيق فورًا في أسباب الحادث، حسب ما ذكره في منشور على حسابه في “تويتر”.



وصرّح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام بأن الحادث تسبب في احتراق الطائرة بالكامل؛ وذلك بعد أن اصطدمت بالأرض.



وحسب كانديلاريو، تم العثور على جثتين على الفور بينما يقوم المسؤولون بالبحث عن عنصري الجيش الآخرين.

سكاي نيوز