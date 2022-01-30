شاهد..لحظة تحطم مقاتلة أمريكية أثناء محاولتها الهبوط على سطح سفينة

الوكيل الإخباري - رصد فيديو اللحظات الأخيرة لمقاتلة شبحية من طراز "F-35C" قبل ثوان من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن بالعربية".



وأكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو اللحظات الأخيرة لإحدى مقاتلاتها الشبح من طراز F-35C أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" أثناء عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا أسبوع.





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