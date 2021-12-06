شاهد لحظة ثوران بركان في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - سحابة عملاقة غطت سماء جزيرة جاوة الإندونيسية، بينما هرع السكان مذعورين، بعد ثوران بركان جبل سيميرو، يوم السبت.

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وأظهرت فيديوهات لحظة ثوران البركان في إندونيسيا، في منظر “مرعب” لسحابة دخانية ارتفعت 12 ألف متر فوق الأرض، فوق السكان.





وأصدر المركز الاستشاري للرماد البركاني تحذيرا بعد ارتفاع سحابة الرماد البركاني فوق جبل سيميرو في جاوة الشرقية بإندونيسيا.





المصدر - صوت بيروت انترناشونال