شاهد لحظة حدوث حريق بطائرة بعد انفجار بطارية شحن الهاتف في تايوان

الوكيل الإخباري - اندلع حريق في طائرة ركاب متوجهة إلى سنغافورة من مطار في تايوان أدى إلى إصابة اثنين من المسافرين وفقا لفيديو متداول على نطاق واسع.

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وأظهر مقطع فيديو فزع الركاب نتيجة اندلاع الحريق بسبب بطارية شحن الجوال، فيما حاولت المضيفة تهدئة الركاب قبل أن تطفئ الحريق بواسطة المطفأة.



وأصيب صاحب الجوال والراكب المجاور له بإصابات طفيفة في أصابع أيديهما وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.

Two passengers injured after power bank catches fire on a Scoot A320neo while taxiing to the runway for departure at Taipei Taoyuan Airport. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB January 11, 2023

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