شاهد.. لحظة دهس طفلة بعد نزولها من حافلة مدرسية في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة متجاوزة لطفلة أثناء عبورها الطريق، بعد نزولها من الحافلة المدرسية في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية.

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وكشف الفيديو الطفلة وهي تنزل من الجهة المقابلة لمنزلها، وأثناء عبورها من أمام الحافلة وقطع الطريق باتجاه منزلها، صدمتها مركبة متجاوزة من الجهة الجانبية.



ونقل موقع "العربية.نت" عن حساب الخدمات الصحية بمنطقة الجبيل، أن الوضع الصحي للطفلة، بخير وتجري متابعة حالتها داخل المستشفى.

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