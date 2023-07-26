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الأربعاء، 26-07-2023 11:18 ص

شاهد لحظة سقوط طائرة في اليونان أثناء عملية إخماد الحرائق

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة سقوط طائرة يونانية وتحطمها أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصين على الأقل.

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وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان، وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل حر.


ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

 

 

الهتون 

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