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الإثنين، 07-03-2022 11:20 ص

شاهد..لحظة سقوط مذيعة أمريكية أرضا بشكل مروع أمام الجمهور

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الوكيل الإخباري - في موقف محرج على الهواء مباشرة، تعثرت المذيعة الأمريكية «جوي بيهار» مقدمة برنامج التوك شو الشهير The View وسقطت على الأرض أمام جمهور الاستوديو.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة سقوط المذيعة البالغة من العمر 79 عامًا وهي تخرج على خشبة المسرح في بداية العرض.

قبل أن تتعثر وتسقط على الأرض بشكل مروع أمام الجمهور في الاستوديو والتلفزيون الوطني خلال البث المباشر للبرنامج الأمريكي الشهير.

 

وركضت المذيعة المشاركة «سارة هينز» ونسر القانون «صني هوستن» 53 عامًا، مسرعين لمساعدة نجمة العرض المخضرمة على النهوض.


وهرع منتج العرض ووبي جولدبرج، إلى داخل الاستوديو لمساعدة جوي بيهار، وطلب منها "الوقوف".

 

 

صدى البلد 

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