شاهد لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع الزلزال

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع زلزال في مدينة سراب الإيرانية حيث تسبب بإصابة 17 شخصاً حتى الآن.

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وشهدت مدينة سراب الإيرانية يوم الإثنين وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة علي مقياس ريختر بمقاطعة أذربيجان الشرقية.



وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، وأفاد أن الزلزال شعر أيضا في محافظة أردبيل.

pic.twitter.com/Mf8ReaKxqM #الحدث لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع زلزال قوته 4.9 ريختر في مدينة سراب الإيرانية أمس الإثنين حيث تسبب بإصابة 17 شخصاً حتى الآن #إيران May 23, 2023

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