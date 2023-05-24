شاهد لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع الزلزال

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع زلزال في مدينة سراب الإيرانية حيث تسبب بإصابة 17 شخصاً حتى الآن.
وشهدت مدينة سراب الإيرانية يوم الإثنين وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة علي مقياس ريختر بمقاطعة أذربيجان الشرقية.
وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، وأفاد أن الزلزال شعر أيضا في محافظة أردبيل.
لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع زلزال قوته 4.9 ريختر في مدينة سراب الإيرانية أمس الإثنين حيث تسبب بإصابة 17 شخصاً حتى الآن#إيران#الحدث pic.twitter.com/Mf8ReaKxqM— ا لـحـدث (@AlHadath) May 23, 2023
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