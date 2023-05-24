الأربعاء 24-05-2023
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الأربعاء، 24-05-2023 10:02 ص

شاهد لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع الزلزال

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة هروب إيرانيين من منازلهم بعد وقوع زلزال في مدينة سراب الإيرانية حيث تسبب بإصابة 17 شخصاً حتى الآن.

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وشهدت مدينة سراب الإيرانية يوم الإثنين وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة علي مقياس ريختر بمقاطعة أذربيجان الشرقية.


وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات، وأفاد أن الزلزال شعر أيضا في محافظة أردبيل.

 

 

 

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