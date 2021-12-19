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الأحد، 19-12-2021 11:33 ص

شاهد...لحظة هروب مراهقين من النيران بطريقة مذهلة في أميركا

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الوكيل الإخباري - رصدت الكاميرا لحظات صادمة لشقيقين مراهقين أثناء هروبهما من النيران التي حاصرتهما في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأميركية.

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وتظهر اللقطات التي تحبس الأنفاس مراهقة، وقد تعلقت في إحدى نوافذ منزلهما الذي يقع في الطابق الرابع، فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الداخل.

وبعد قليل ظهر شقيقها الثاني، وانتظرت المراهقة حتى أخذت شقيقها إلى أنابيب المبنى، حيث كانت تمسك به، ونجح الاثنان في الهبوط بأمان على الأرض.

 

وفي الأثناء، زادت النيران اشتعالا في المنزل وخرجت ألسنتها من النافذة. وعلى الفور، سارع الجيران إلى نصب ملاءة كبيرة على الأرض لتلقي الشقيقان عند سقوطهما. 

 

ورغم أن رجال الإنقاذ وصلوا بعد 4 دقائق من بلاغ تلقوه بشأن الحادثة، إلا أن المراهقين واصلا عملية الهبوط المخفية، ووصلا بأمان إلى الأرض، وجرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

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