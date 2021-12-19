شاهد...لحظة هروب مراهقين من النيران بطريقة مذهلة في أميركا

الوكيل الإخباري - رصدت الكاميرا لحظات صادمة لشقيقين مراهقين أثناء هروبهما من النيران التي حاصرتهما في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأميركية.

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وتظهر اللقطات التي تحبس الأنفاس مراهقة، وقد تعلقت في إحدى نوافذ منزلهما الذي يقع في الطابق الرابع، فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الداخل.



وبعد قليل ظهر شقيقها الثاني، وانتظرت المراهقة حتى أخذت شقيقها إلى أنابيب المبنى، حيث كانت تمسك به، ونجح الاثنان في الهبوط بأمان على الأرض.

وفي الأثناء، زادت النيران اشتعالا في المنزل وخرجت ألسنتها من النافذة. وعلى الفور، سارع الجيران إلى نصب ملاءة كبيرة على الأرض لتلقي الشقيقان عند سقوطهما.

ورغم أن رجال الإنقاذ وصلوا بعد 4 دقائق من بلاغ تلقوه بشأن الحادثة، إلا أن المراهقين واصلا عملية الهبوط المخفية، ووصلا بأمان إلى الأرض، وجرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة.



Two teens made a daring escape from an apartment fire in NYC’s East Village. A 32-year-old man was killed in the fire. Authorities are investigating whether a lithium battery on e-bikes found in the apartment caused the fire, according the NY Daily News. pic.twitter.com/WFmu3TgbCN December 18, 2021

المصدر - لبنان 24