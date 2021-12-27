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الإثنين، 27-12-2021 09:59 ص

شاهد...لص تركي يقبل علم بلاده قبل أن يسرق

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الوكيل الإخباري - وثقت كاميرا مراقبة تصرفا غريبا بدر من لص تركي خلال سرقته أحد المحلات في مدينة بورصا شمال غرب البلاد.

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وهاجم اللص محلا في بلدة جيمليك في مدينة بورصا في وفتح الخزنة لسرقة الأموال.


ولكنه عندما فتح الخزنة وجد علم بلده فقبله ثم وضعه جانبا، وأكمل عملية السرقة ثم لاذ بالفرار.


وسجلت كاميرات المراقبة كل هذه اللحظات يوم أمس الأحد الماضي، وتم اعتقال السارق وفتح تحقيق بالحادث.

 

 

المصدر - البيان 

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