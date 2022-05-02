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الوكيل الاخباري
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الإثنين، 02-05-2022 06:24 م

شاهد.. لهذا السبب خاطر بحياة طفلته في العراق

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الوكيل الاخباري- في مشهد مخيف وصادم، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر أبا عراقيا يصوّب فوهة بندقيته على هدف معلق بفم طفلته في محاولة لاستعراض مهارته في الرماية والتصويب، ما أثار موجة غضب في الشارع العراقي.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يعلن أنه سيقوم بما وصفها بفعالية صغيرة لاستعراض مهارته في التصويب‎، وطلب من ابنته تثبيت عبوة بلاستيكية على فمها دون أن تتحرك، ثم ضغط على زناد البندقية ليصيب العلبة من مسافة بضعة أمتار.

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وأثار هذا التصرف من الأب، ردود فعل ‏غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر نشطاء عن دهشتهم الكبيرة من تعريض الرجل طفلته الصغيرة لخطر الموت، وسط مطالبات للجهات المعنية بإلقاء القبض عليه، وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

 



 

 

لبنان24


 




 

 


 

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