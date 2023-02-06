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الإثنين، 06-02-2023 04:44 م

شاهد ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن الحيوانات تتصرف منذ آلاف السنين بطريقة غير تقليدية عادة تنذر الناس على ما يبدو بوجود خطر وشيك في الفترة التي تسبق مباشرة وقوع الزلازل والكوارث الطبيعية.

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هذا ما بدت عليه الطيور قبيل الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، حيث تخلت عن هدوئها المعتاد في جنبات الليل، وبدا عليها اضطراب واضح في تصرفاتها فيما كما لو كانت تخشى من حدوث شيء ما، كما وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي,.


وتعود أقدم إشارة مسجلة إلى سلوك حيواني غير عادي قبل وقوع كارثة طبيعية إلى عام 373 قبل الميلاد، عندما أبلغ المؤرخ اليوناني ثوقيديدس عن أن الفئران والكلاب والثعابين وابن عرس هجرت مدينة هيليس في الأيام التي سبقت وقوع زلزال كارثي.

 

 

 

 

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