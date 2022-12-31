شاهد ماذا فعل البرد بالسيارات والشوارع في السعودية

الوكيل الإخباري - وسط انخفاض في درجات الحرارة، غطى البرد الكثيف السيارات والشوارع في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى البرد الكثيف الشوارع والمنازل والمركبات في بلجرشي بالباحة، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة.



كما جرت مساء أمس السيول الجارفة والتي فاضت من سد وادي دوقة غرب قلوة بمنطقة الباحة، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على الباحة ومناطق جنوب المملكة.



فيما أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة، أنه يباشر أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي الباحة وحزنة، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما؛ مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.



وأكدت الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة، أنها تتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حيث تم إزالة مخلفات الإنهيارات الصخرية من الطرق والشوارع، وكنس الأتربة والعوالق الترابية التي خلفتها الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.



ودعا مرور منطقة الباحة قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها من أمطار وضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.





شوارع محافظة بلجرشي غرب السعودية تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج بكثافة .

- pic.twitter.com/mCW3uD8Epw في مشاهد ساحرة ..شوارع محافظة بلجرشي غرب السعودية تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج بكثافة . December 30, 2022

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