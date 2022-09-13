شاهد ما حدث أثناء تشييع الملكة إليزابيث - فيديو

الوكيل الاخباري - اعتقلت شرطة اسكتلندا، خلال مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، رجلا بسبب مضايقته الأمير أندرو، بينما كان يسير خلف نعش والدته الراحلة في إدنبره.



وكانت الحشود تسير خلف نعش الملكة الراحلة، أثناء نقله إلى كاتدرائية سانت جايلز في العاصمة الاسكتلندية، ليصرخ أحد الحاضرين: "أندرو، أنت رجل عجوز مريض"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



وجرى إبعاد الرجل عن الحشد واحتجزته الشرطة.



وكان أبناء الملكة كلهم يسيرون خلف النعش عندما وقعت الحادثة، بمن فيهم الملك تشارلز الثالث.



وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان إنه جرى إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عاما، لصلته بـ"الإخلال بالأمن" في رويال مايل (منطقة في قلب إدنبره)".



والأمير أندور هو الابن الثالث للملكة الراحلة، ويحمل لقب دوق يورك.

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A man was led away by police for heckling Prince Andrew today. We're not even allowed to protest princes who pay off their rape accusers with our money now. The mask on the fascist state is slipping. pic.twitter.com/cmczZST8zZ September 12, 2022

Somebody yells out, “Andrew, you’re a sick old man” to Prince Andrew, who is walking behind Queen Elizabeth’s coffin pic.twitter.com/M6DsyuPLXR September 12, 2022

سكاي نيوز