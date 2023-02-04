السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

وزير الطاقة: معالجة كل شكاوى وملاحظات المواطنين خلال المنخفض فورا

25 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا في تكميلية التوجيهي وأعلاهم حقق معدل 87.45

لماذا انهارت أسعار الذهب عالمياً فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية؟

الشريدة: البنك الدولي شريك رئيسي للأردن

أب وابنتاه التوأم ينجحون معاً بالتوجيهي.. ما القصة؟

العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات خيرية

دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

الأمن العام: ضبط 6 مروجين وتجار للمخدرات في 3 قضايا نوعية - صور

وزارة المياه: ارتفاع الهطول المطري العام إلى 55% - (تفاصيل)

السبت، 04-02-2023 01:45 م

شاهد ما حدث عقب خروج قطار عن سكته في أمريكا

newspress-collage-25630032-1675495312805-780x470-1-768x463


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قطاراً خرج عن القضبان في إيست بلاستاين بولاية أوهايو الأميركية، مساء يوم الجمعة؛ ما تسبّب في اندلاع حريقٍ هائلٍ في المنطقة.

اضافة اعلان


ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.. ولم ترد شرطة إيست بلاستاين على الفور على طلب من “رويترز”؛ للحصول على تفاصيل.

ونشرت الصحافية لويرن ليندر؛ فيديوهات من مكان الحادث، قائلة إن “الشرطة تغلق عدة طرق، لكن يمكننا أن نرى الحريق الناجم عن خروج القطار عن مساره من بعيد”، وتابعت: “تدعو الشرطة الناس إلى إخلاء المكان”.


ونقل موقع “سي بي سي نيوز”، أن القطار خرج عن مساره، مساء الجمعة، في إيست بلاستين بأوهايو، وبحسب صفحة المنطقة على فيسبوك، فقد صدر أمر حماية للمنطقة، وصدرت أوامر بالإخلاء، ولفت إلى وجود ملجأ في المدرسة الثانوية بإيست بلاستين”.

 

 

 

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nrrxA6ov5Log4yqw

فيديو صادم للحظة سقوط طالب من المصعد بالطابق السادس في الهند

image

اكتشاف أثري نادر بالعراق.. 'مطعم' يعود لآلاف السنين

662

سنجاب يعطل خط قطارات في ألمانيا

1500-768x464

شاهد حادث مروع لسيارة إسعاف تنقلب بعد اصطدامها بحافلة في بريطانيا

Dresses-Shops-in-RAK-Cover-AR25042021

من الذهب الخالص.. فستان بـ15 مليون جنيه يثير جدلا في مصر - صورة

150011-768x488

صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص من الموت غرقًا بعد انقلاب قاربهم في استراليا -فيديو

أخبار متعلقة
074899_image_81 (1)

ألمانيا.. قطار يصدم طفلين ويتسبب بمقتل أحدهما

resize-768x432

الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مبتور الساقين - فيديو

232118

شاهد كيف هرع رجل لمساعدة سائقة فقدت الوعي على الطريق السريع في أمريكا

ةتةتةتةتةتة

فتاة أمريكية تنهال بالضرب المبرح على زميلتها داخل فصل - فيديو

63d771894c59b70555691dd3

الشرطة الأمريكية تنقذ رجلا سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار بثوان -فيديو

czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxzdW1hcmlhLnR2L3VwbG9hZEltYWdlcy9Eb2N1bWVudEltYWdlcy9Eb2MtUC00NDU1NTQtNjM4MTAzMTEyMTQ5MDU1NzIyLmpwZyI7

براتب 1000 دولار.. شركة تطرح وظيفة مقابل تناول وجبة من الجبن في أمريكا