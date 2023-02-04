شاهد ما حدث عقب خروج قطار عن سكته في أمريكا

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قطاراً خرج عن القضبان في إيست بلاستاين بولاية أوهايو الأميركية، مساء يوم الجمعة؛ ما تسبّب في اندلاع حريقٍ هائلٍ في المنطقة.

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ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.. ولم ترد شرطة إيست بلاستاين على الفور على طلب من “رويترز”؛ للحصول على تفاصيل.



ونشرت الصحافية لويرن ليندر؛ فيديوهات من مكان الحادث، قائلة إن “الشرطة تغلق عدة طرق، لكن يمكننا أن نرى الحريق الناجم عن خروج القطار عن مساره من بعيد”، وتابعت: “تدعو الشرطة الناس إلى إخلاء المكان”.



ونقل موقع “سي بي سي نيوز”، أن القطار خرج عن مساره، مساء الجمعة، في إيست بلاستين بأوهايو، وبحسب صفحة المنطقة على فيسبوك، فقد صدر أمر حماية للمنطقة، وصدرت أوامر بالإخلاء، ولفت إلى وجود ملجأ في المدرسة الثانوية بإيست بلاستين”.

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