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الثلاثاء، 30-11-2021 10:22 ص

شاهد ما فعله ذئب مفترس في رقبة شاب سعودي

ذئب


الوكيل الإخباري - تعرض شاب سعودي  لهجوم مفاجئ من ذئب في استراحة بقرية الجحفة شرق مدينة حائل السعودية، ما أدى إلى إصابته في رقبته إصابة بالغة، وتم نقله إلى مستوصف الشنان للعلاج.

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وهاجم الذئب، الشاب في الاستراحة التي يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة، وأثناء تفقد الشاب للحظيرة، انقض عليه الذئب وغرس أنيابه في رقبته، وعض أيضا صديق الشاب في يده.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو للشاب من داخل المستشفى على نطاق واسع، ونشره موقع العربية نت ، محذرين من تربية الحيوانات المفترسة وخطورتها البالغة، التي تنتج عند تجويعها، حيث تتحول إلى وحوش كاسرة.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوعة، وتفرض عقوبات على المخالفين.

 

 

المصدر - البيان 

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