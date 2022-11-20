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الأحد، 20-11-2022 11:35 ص

شاهد ما فعلوه بسارق دراجات نارية اعتقلوه في بيروت

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الوكيل الإخباري - لص قليل الحظ والنصيب، متخصص بسرقة الدراجات النارية، وقع بالجرم المشهود في قبضة شبان من منطقة “الشياح” بضاحية بيروت الجنوبية، فعاقبوه سريعا على طريقتهم.

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اقتادوه إلى عمود في “سوق الجمّال” المكتظ في جانبي الشارع ثم قيّدوا يديه بالحبال خلف العمود، وعلقوا كرتونة تدلت من رقبته، وفقا لما يظهر في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل، وكتبوا في الكرتونة تعريفا منه عن لسانه: “أنا حرامي دراجات نارية في الشياح” وأضافوا أسفلها اسمه بالكامل، إمعانا منهم في مهانته، ليكون عبرة لسواه.

 

 

اللص العشريني العمر، بحسب ما يبدو من ملامحه، ليس غريبا عن المنطقة، طبقا لتغريدة كتبها أحدهم. إلا أن معاقبته مباشرة من أهاليها قبل تسليمه إلى الشرطة فيما بعد، دليل على عدم ثقتهم بأنه سيحظى بعقاب مناسب، أو لعلهم فعلوا ذلك تشفيا من كثرة ما تعرضت المنطقة لسرقات سابقا، مما نجد الأخبار عنها بكثرة في الإنترنت.



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