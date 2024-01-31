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الأربعاء، 31-01-2024 10:12 ص

شاهد محتجون يطاردون سيارة رئيس الوزراء الكندي

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الوكيل الإخباري - طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبنية في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.


وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.

ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته ، وانطلق بها دون أي تعليق.

 

 

سبوتنيك

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