شاهد محتجون يطاردون سيارة رئيس الوزراء الكندي

الوكيل الإخباري - طارد ناشطون كنديون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من اجتماع في العاصمة أوتاوا، للاحتجاج على دعمه للحرب على قطاع غزة.



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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه خروج رئيس الوزراء الكندي، من أحد الأبنية في العاصمة الكندية أوتاوا، وكان في انتظاره ناشطون داعمون لفلسطين.



وهتف الناشطون: "عار عليك"، وسط صفير الاستهجان، منددين بسياسته الداعمة للحرب على غزة.



ويظهر ترودو، في الفيديو، وهو يغادر إلى سيارته ، وانطلق بها دون أي تعليق.

"عار عليك".. نشطاء يحاصرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال خروجه من أحد الاجتماعات في مدينة أوتاوا، احتجاجا على دعمه الحرب على غزة. pic.twitter.com/JyvNHzrx6D January 30, 2024

سبوتنيك