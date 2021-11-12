شاهد..مدينة أثرية في السعودية غمرتها الرمال

الوكيل الإخباري- صور جوية، تبرز أطلال مدينة في المملكة العربية السعودية عاشت منذ مئات السنين غمرتها الرمال ولم يتبق منها سوى جزء من مبنى وحيد، فما قصتها؟



تقع المدينة القديمة للجحفة شمال ميقات الجحفة بالقرب من مكة، وفقًا لهيئة التراث السعودي.



ولم يتبق من المدينة سوى بقايا قلعة متهدمة يُطلق عليها قصر "علياء"، يعود طرازها المعماري للعصر العباسي ولا يزال مغطى بالرمال، حيث تتناثر حول الموقع الكثير من قطع الفخار، والخزف، والزجاج.

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وذكرت هيئة التراث السعودي عن مدينة الجحفة القديمة قول الإمام الحربي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري إن "بالجحفة بركة ماء وعلى جانبها حوض وآبار كثيرة، وعين في بطن الوادي، عليها حصن وبابان، والمنازل في السوق داخل الحصن".





ويشرح قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، المصور السعودي عبد العزيز الدخيل، الذي وثق ما تبقى من آثار مدينة الجحفة القديمة، أن مدينة الجحفة تُعد واحدة من المواقع التاريخية وأحد أهم المحطات التي يتوقف عندها الحجيج للوقوف بها والاستسقاء من بركة الماء الموجودة بها.













وبالنسبة إلى الدخيل، تتمثل أهمية مدينة الجحفة القديمة في مكانتها التاريخية، وهو محور يندرج ضمن اهتمامات فريق إرث للتوثيق الجوي، الذي يركز على البحث والاستكشاف والتوثيق والتنقيب الجوي عن هذه المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية في المملكة، حسبما ذكره.



ويشير الدخيل إلى أن الجحفة هي من المدن التي ذكرت في كتب التاريخ، والآن أصبحت مدينة مندثرة لم يتبق منها سوى بعض من أساسات المباني، مضيفًا أنه يسعى من خلال هذا التوثيق إلى إبراز هذا الموقع لعامة الناس.



وتكمن أفضل مشاهدة لهذه المدينة المندثرة من الجو، حيث يمكن مشاهدة تخطيط المدينة من حيث تقييمها العمراني، وحجم منازلها، وطرقها الداخلية، بحسب ما ذكره الدخيل.



ومن خلال عملية التوثيق، ركز الدخيل وفريقه على توضيح حجم المنازل والمساحات المعمارية الدارجة في تلك القرون، وكيف تبني الحضارات السابقة منازلها وتقسيماتها الداخلية، وفيما يخص المباني المتبقية مثل، قصر علياء، ركزوا على الفن المعماري وماهية المواد المستخدمة في البناء وفن العمارة في ذلك الوقت.



والجدير ذكره أن القصر قد تعرض لعمليات النبش والتخريب المتعمد بحثًا عن الآثار، وظهر ذلك في حفرة وجدت في الجهة الجنوبية الغربية.



ويُعرف ميقات الجحفة على أنه ميقات مكاني لكل من أهل الشام وبلاد المغرب ومصر، وكل من جاء عن طريقهم، وفيه ينزل الحجاج.

المصدر: cnn