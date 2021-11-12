الجمعة 12-11-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تضيف خدمة إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا

شركة الاستقبال بالجناح الأردني في اكسبو تنشر بيانا توضيحيا

حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن طرق البحر الميت

وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

عمان تتزين احتفاء باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي 2020-صور

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت والأحد

الصفدي: الأمم المتحدة لم توجه اتهامات للأردن بشأن خرق الأسلحة في ليبيا

حجاوي : اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بل يحمي من أعراضه

تحذير هام من الأمن العام

إقالة مقدمي المعلومات المغلوطة عن الأردن في اكسبو دبي 2020

الجمعة، 12-11-2021 09:33 م

شاهد..مدينة أثرية في السعودية غمرتها الرمال

92XCl035ZzSlrDlI7dWpKHkDPU82LlfCE9LZT6DZ


الوكيل الإخباري- صور جوية، تبرز أطلال مدينة في المملكة العربية السعودية عاشت منذ مئات السنين غمرتها الرمال ولم يتبق منها سوى جزء من مبنى وحيد، فما قصتها؟

تقع المدينة القديمة للجحفة شمال ميقات الجحفة بالقرب من مكة، وفقًا لهيئة التراث السعودي.

ولم يتبق من المدينة سوى بقايا قلعة متهدمة يُطلق عليها قصر "علياء"، يعود طرازها المعماري للعصر العباسي ولا يزال مغطى بالرمال، حيث تتناثر حول الموقع الكثير من قطع الفخار، والخزف، والزجاج.

اضافة اعلان


وذكرت هيئة التراث السعودي عن مدينة الجحفة القديمة قول الإمام الحربي في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري إن "بالجحفة بركة ماء وعلى جانبها حوض وآبار كثيرة، وعين في بطن الوادي، عليها حصن وبابان، والمنازل في السوق داخل الحصن".

 


ويشرح قائد ومؤسس فريق "إرث" للتوثيق الجوي، المصور السعودي عبد العزيز الدخيل، الذي وثق ما تبقى من آثار مدينة الجحفة القديمة، أن مدينة الجحفة تُعد واحدة من المواقع التاريخية وأحد أهم المحطات التي يتوقف عندها الحجيج للوقوف بها والاستسقاء من بركة الماء الموجودة بها.



 



وبالنسبة إلى الدخيل، تتمثل أهمية مدينة الجحفة القديمة في مكانتها التاريخية، وهو محور يندرج ضمن اهتمامات فريق إرث للتوثيق الجوي، الذي يركز على البحث والاستكشاف والتوثيق والتنقيب الجوي عن هذه المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية في المملكة، حسبما ذكره.


ويشير الدخيل إلى أن الجحفة هي من المدن التي ذكرت في كتب التاريخ، والآن أصبحت مدينة مندثرة لم يتبق منها سوى بعض من أساسات المباني، مضيفًا أنه يسعى من خلال هذا التوثيق إلى إبراز هذا الموقع لعامة الناس.

وتكمن أفضل مشاهدة لهذه المدينة المندثرة من الجو، حيث يمكن مشاهدة تخطيط المدينة من حيث تقييمها العمراني، وحجم منازلها، وطرقها الداخلية، بحسب ما ذكره الدخيل.

ومن خلال عملية التوثيق، ركز الدخيل وفريقه على توضيح حجم المنازل والمساحات المعمارية الدارجة في تلك القرون، وكيف تبني الحضارات السابقة منازلها وتقسيماتها الداخلية، وفيما يخص المباني المتبقية مثل، قصر علياء، ركزوا على الفن المعماري وماهية المواد المستخدمة في البناء وفن العمارة في ذلك الوقت.

والجدير ذكره أن القصر قد تعرض لعمليات النبش والتخريب المتعمد بحثًا عن الآثار، وظهر ذلك في حفرة وجدت في الجهة الجنوبية الغربية.

ويُعرف ميقات الجحفة على أنه ميقات مكاني لكل من أهل الشام وبلاد المغرب ومصر، وكل من جاء عن طريقهم، وفيه ينزل الحجاج.

 

المصدر: cnn

 




 

 


 

إقرأ ايضا
534222Image1

وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

willsmith12

شاهد.. لحظة جلوس ويل سميث على قمة برج خليفة في دبي

1399+19-09-12+-+Aft+Night+-+Credit%3A+Winch+Design

شاهد كيف يبدو من الداخل..يخت تبلغ كلفته 600 مليون دولار-صور

FD2W-n3aMAEvtdJ

حفل زفاف نجل ولي عهد أبوظبي-صور

618d22c64c59b73cbe02aa33

أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن ستشهده الأرض الأسبوع المقبل

618e1cbb4236044ee518545e

طفل خداج مع فرصة بقاء أقل من 1٪ يحطم الرقم القياسي العالمي رسميا

أخبار متعلقة
5e722ddfc48540049f257a43

شاهد ...اغلى كمامة بالعالم تباع في موسم الرياض

1024265583

خبير سعودي يشرح سبل إمكانية زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي - فيديو

1000_78441e4c03

السلطات السعودية تتلقى بلاغا بوجود 'كائن فطري' طليق في الرياض - صورة

m-30

النائب العام السعودي يوجه بالقبض على أشخاص اعتدوا على موظفي مطعم - فيديو

2177048

السعودية تخصص شعارات وأسماء حصرية لقطعان الإبل على غرار أندية كرة القدم‎‎

6903744_1634809591

العثور على الطفلة السعودية نوف القحطاني - فيديو