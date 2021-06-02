الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 09:19 ص

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا

دب


الوكيل الإخباري - حصد فيديو يظهر مراهقة أمريكية تواجه دباً لإنقاذ كلابها، أكثر من 40 مليون مشاهدة عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويظهر مقطع الفيديو دبا بنيا كبيرا يسير على سياج في الفناء الخلفي لأحد المنازل، وبرفقته جروان صغيران، ثم تخرج عدة كلاب من المنزل وتبدأ في النباح على الدببة ومهاجمتها.


وبعد ثوان تخرج فتاة مراهقة، عـُرفت باسم "هايلي"، من المنزل، وتدفع الدب بعيدا عن السياج بعد أن خدش أحد الكلاب، وفق "سكاي نيوز عربية".


ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفتاة قولها: "أنا أعيش في الجبال، لذا فهذا أمر طبيعي حقا وهذا موسم الصيف، وهم يأتون دائما الآن".


المرأة التي نشرت الفيديو، قالت إن "هيلي والكلاب بخير". وأضافت أن أحد الكلاب "خدش قليلا" لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.


وقالت إن الأسرة تعتزم إقامة "أسوار أعلى"، وفقًا لتعليق على "تيك توك".

 

 

البيان


 




 

 


 

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