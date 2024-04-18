الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 18-04-2024 11:58 ص

شاهد مريض يهرب من مستشفى قبل إجرائه عملية جراحية في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والدهشة، حيث يُظهر هروب مريض من أصول أفريقية من مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية قبل إجراء عملية جراحية.

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ويُظهر الفيديو المريض وهو يركض مسرعاً بملابس العمليات خارج المستشفى، ويتشبث بسيارة كانت متوقفة أمامه. تتحرك السيارة بسرعة بعد تشبث المريض بها، تاركين وراءهما علامات استفهام حول دوافع هذا التصرف الغريب.


ولم تكشف تفاصيل رسمية حتى الآن عن هوية المريض أو أسباب هروبه.

 

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