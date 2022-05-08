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الأحد، 08-05-2022 04:37 م

شاهد..مسن أميركي يقطع 100 متر بزمن قياسي

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الوكيل الإخباري - أثبت العداء الأمريكي مايكل كيش البالغ من العمر 70 عاماً أن العمر مجرد رقم بعدما نجح في قطع مسافة 100 متر خلال 13,47 ثانية.

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وصدم العداء المسن الجميع عندما نجح في تجاوز منافسيه، وقطع مسافة السباق بأقل من 14 ثانية.


وحظي المقطع الذي ظهر فيه مايكل وهو ينفض الغبار عنه بعد الفوز بالسباق بملايين المشاهدات، ومجموعة كبيرة من التعليقات التي أشادت بإنجازه.


وكان مايكل كيش قد بدأ الجري في سن الـ 59 عامًا بعدما نصحه أحدهم بهذا الأمر بسبب القوة البدنية التي كان يمتلكها.


يذكر أن الرقم القياسي لعداء يبلغ من العمر 70 عامًا مسجل باسم الأميركي بوبي ويلدن الذي قطع مسافة 100 متر خلال 12,77 ثانية في أولمبياد 2005 للكبار.

 

 

 

 

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