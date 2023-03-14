شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أغرب مشاجرة بين شابين في شارع بكندا.
ويبدو من خلال الفيديو، أحد المتشاجرين، يرتدي ملابس رياضية قصيرة، وهو يطرح الآخر أرضا ويوجه له اللكمات في نواحي جسده.
وأظهر المقطع، الشابين وهما يتصافحان بعد انتهاء المشاجرة، ويجمعان أغراضهما التي تبعثرت على الأرض، ثم ذهب كل منهما إلى سيارته ورحل.
شجار في أحد شوارع كندا ينتهي بطريقة غير متوقعة😅!— Gorgeous (@gorgeous4ew) March 13, 2023
pic.twitter.com/PQ046P4ik6
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة