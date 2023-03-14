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الثلاثاء، 14-03-2023 12:44 م

شاهد مشاجرة في شارع بكندا تنتهي بطريقة غير متوقعة

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أغرب مشاجرة بين شابين في شارع بكندا.

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ويبدو من خلال الفيديو، أحد المتشاجرين، يرتدي ملابس رياضية قصيرة، وهو يطرح الآخر أرضا ويوجه له اللكمات في نواحي جسده.


وأظهر المقطع، الشابين وهما يتصافحان بعد انتهاء المشاجرة، ويجمعان أغراضهما التي تبعثرت على الأرض، ثم ذهب كل منهما إلى سيارته ورحل.

 

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