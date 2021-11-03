الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين هجوم إرهابي استهدف مستشفى عسكري في كابول

انخفاض أسعار الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الملابس في الأسواق

وفيات الأربعاء3-11-2021

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن الأربعاء

أسعار الذهب الأربعاء 3/ 11/ 2021

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

تشكيلات التربية على طاولة الإدارية النيابية الأربعاء

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/3

الأربعاء، 03-11-2021 09:26 ص

شاهد...مشهد يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان أعلى ناطحة سحاب في الصين

unnamed


الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً مرعباً يحبس الأنفاس، لطفلين يقفان أعلى برج مكون من 22 طابقاً ويقفز أحدهما إلى البرج المجاور أكثر من مرة.

وبحسب موقع eminetra النيوزلندي الذي أورد الخبر، فإن الواقعة حدثت يوم 24 أكتوبر الماضي، أعلى سطح ناطحة سحاب غير مسورة في شيانينج بمقاطعة هوبي الصينية.

وتظهر لقطات الفيديو الذي مدته 96 ثانية، أحد الأطفال وهو يقفز بشكل متكرر فوق الفجوة بين المبنيين.

وبحسب ما ورد في الخبر فإنه تم إنقاذ الطفلين بسلام من قبل أحد موظفي البرج بعد أن شاهدهما وبلغ عنهما أحد الجيران.

ويبدو أن الطفلين تأثرا بمشاهد الفيديو لرياضة القفز الخطيرة "الباركور" التي تتضمن أداء حركات مثيرة وخطيرة، وتتطلب جسداً رياضياً قوياً لمؤديها.   \

اضافة اعلان

 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
613861134c59b75b27420977

مختبر أمريكي يعثر عن مواد عضوية معقدة على سطح المريخ

1-131-e1602718161237

يضم ذهباً وحلياً وقطعاً ثمينة.. العثور على أغلى كنز في العالم بات قريباً

m-30

النائب العام السعودي يوجه بالقبض على أشخاص اعتدوا على موظفي مطعم - فيديو

6180feed4c59b755bd70ddaf

مصر..مقطع فيديو متداول لمعلم يضرب طفلا يثير موجة غضب عارمة - شاهد

3871011-1466613672

أسماء بنات راقية بحرف الواو ومعانيها

Screen-Shot-2020-03-21-at-17.46.46

فلافل 'قاتلة' بالعراق.. وفيديو لغاضبين يهاجمون المطعم

أخبار متعلقة
Great_Wall_of_China_July_2006

أخطر ممر زجاجي.. أعجوبة صينية على ارتفاع 300 متر - صور

resize

شاهد ...الصين تنجح فى إطلاق القمر الصناعي شيجيان-21

457eda5c5832ef85dfa71729b896e86037a8bd14

أطول مهمة صينية في الفضاء تختتم بعودة الرواد إلى الأرض

6161d6e8ce847-1024x683

إنقطاع الكهرباء في لبنان يدخل الترند