شاهد...مشهد يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان أعلى ناطحة سحاب في الصين

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً مرعباً يحبس الأنفاس، لطفلين يقفان أعلى برج مكون من 22 طابقاً ويقفز أحدهما إلى البرج المجاور أكثر من مرة.



وبحسب موقع eminetra النيوزلندي الذي أورد الخبر، فإن الواقعة حدثت يوم 24 أكتوبر الماضي، أعلى سطح ناطحة سحاب غير مسورة في شيانينج بمقاطعة هوبي الصينية.



وتظهر لقطات الفيديو الذي مدته 96 ثانية، أحد الأطفال وهو يقفز بشكل متكرر فوق الفجوة بين المبنيين.



وبحسب ما ورد في الخبر فإنه تم إنقاذ الطفلين بسلام من قبل أحد موظفي البرج بعد أن شاهدهما وبلغ عنهما أحد الجيران.



ويبدو أن الطفلين تأثرا بمشاهد الفيديو لرياضة القفز الخطيرة "الباركور" التي تتضمن أداء حركات مثيرة وخطيرة، وتتطلب جسداً رياضياً قوياً لمؤديها. \

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المصدر - البيان