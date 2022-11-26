شاهد... مضيفة طيران تقوم بعمل انساني على متن الطائرة متجهة من الرياض إلى نجران

الوكيل الإخباري - شهدت رحلة إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية موقف نبيل كانت بطلته مضيفة طيران.
وحرصت مضيفة الطيران على متن الطائرة المتجهة من الرياض إلى نجران بإطعام راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن تصرف المضيفة حظي بإشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تطعم الراكب.
شاهد ..— نجران الان (@NAJRAN_NOW) November 25, 2022
في موقف انساني نبيل ..
مضيفة طيران على رحلة الخطوط السعودية والمتجهة من #الرياض الى #نجران تقوم بإطعام راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة
pic.twitter.com/DFQJHqccpu
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