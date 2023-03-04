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السبت، 04-03-2023 03:16 م

شاهد مطاردة الشرطة الأمريكية لسيارة مسروقة ينتهي بكارثة

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الوكيل الإخباري -  وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة مطاردة الشرطة سائق سيارة مسروقة لينتهي الحادث بشكل مروع، في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية.

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وأظهر الفيديو اصطدام السائق بسيارة أخرى مما تتسبب باصطدام السيارتين بأحد المشاة ومن ثم بمنزل فارغ انهار على السيارتين.


وحسب مكتب النائب العام لمدينة بالتيمور الحادث أسفر عنه مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.


وسارعت السلطات لوقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق لتسهيل عملية إخراج السيارات من تحت حطام المبنى والقبض على سائق السيارة وإخراج المصابين.

 

 

 

 

المرصد

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