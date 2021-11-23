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الثلاثاء، 23-11-2021 09:53 ص

شاهد... مطعم في الموصل يعتمد على الروبوتات ويجذب الزبائن من أنحاء العراق

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الوكيل الإخباري - يتنقل روبوت في أرجاء مطعم في الموصل في شمال العراق، مقدّماً أطباقا متنوعة إلى رواد الموقع بفضل تكنولوجيا طُوّرت جزئيا في هذه المدينة العراقية التي دفعت فاتورة باهظة بسبب الحرب.

يرحب الروبوت الأبيض والأزرق بصوت آلي نسائي، بزبائن دخلوا المطعم، قائلا "أهلاً وسهلاً بكم على الطاولة الثالثة" و"أتمنى أن تستمتعوا بوقتكم في مطعمنا".

ويضيف الإنسان الآلي فيما تلمع عيناه بضوء أحمر "لا تنسوا أن تعطوا آراءكم حول فكرة المطعم ومستوى الخدمة".

ويتنقل هذا الروبوت، الذي يضع قبعة سوداء على رأسه ووشاحا أنيقا حول عنقه، ببطء على سكة حديدية تؤمّن حركته على أرضية الصالة المزدحمة بالزبائن.

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ويقول صاحب المطعم رامي عبد الرحمن (30 عاما) إن فكرة المشروع نشأت لديه خلال جائحة كوفيد-19 إثر مشاهدة مقاطع مصورة تظهر روبوتات وموائد رقمية تعمل باللمس في مطاعم في الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا واليابان.

وما زالت أجزاء من مدينة الموصل، التي خضعت لسيطرة تنظيم "داعش" منذ صيف 2014 حتى نهاية 2017، تعاني أثار سنوات الحرب.


لكن في إمكان سكان المدينة الابتعاد عن هذه الأجواء لفترة وجيزة من خلال تناول وجبة العشاء في مطعم "وايت فوكس".


وتعكس مشاهد تزين الجدران داخل المطعم، رائد فضاء يطفو في الفلك ومنظرا للأرض وكواكب أخرى كما لو أنها من نافذة مركبة فضائية.


لكن عنصر الأثارة الأكبر هما الروبوتان المغلفان بالبلاستيك اللذان يتنقلان لتقديم الطعام للزبائن الذين يعج بهم الموقع، بحسب "يورونيوز".


وفي كل مرة يقترب الروبوت، يسارع الزبائن إلى إخراج هواتفهم الذكية لالتقاط الصور، كذلك يقف الأطفال ليأخذوا صورا لهم بجانب الإنسان الآلي قبل مغادرة المطعم.


ويشير عبد الرحمن، وهو طبيب أسنان، إلى أن الروبوتين مستوردان من خارج العراق، من دون الإفصاح عن كلفة المشروع أو الجهة الممولة له.


وتطغى التكنولوجيا على المطعم، حتى إن الطاولات الـ 15 تعمل بنظام رقمي يتيح للزبائن من خلال اللمس تصفح قائمة الطعام وإرسال الطلبيات. كما زُودت الطاولات أجهزة شحن لاسلكية للهواتف.


ويلفت عبد الرحمن إلى أن البرمجة والنظام المستخدم في المطعم من تنفيذ مجموعة شباب من جامعة الموصل، "ساعدونا في ربط الطاولات والأنظمة وإنشاء برمجيات خاصة بالمطعم ووضع +سيرفر+ (خادم معلوماتية) خاص بنا".

 

 

المصدر - البيان 

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