شاهد ...معمرة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 107 عام

الوكيل الإخباري - احتفلت عجوز بريطانية وهي واحدة من أكبر الناجين من فيروس كورونا في البلاد بعيد ميلادها الـ107 عام بعد تعافيها من الفيروس.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العجوز بات الدريدغ أمضت خمسة أيام في المستشفى حيث احتاجت للأكسجين، مشيرة إلى أن الأطباء اندهشوا لأنها تعافت تمامًا وتمكنت من الخروج والعودة إلى دار الرعاية في ويلينغتون، سومرست.



وأضافت الصحيفة أنه وفي اليوم التالي لخروجها من المستشفى، عادت المسنة للمشاركة في النشاطات اليومية بدار الرعاية.

وتمكنت من الاستمتاع بالاحتفال بعيد ميلادها 107، حيث قام أفراد من عائلتها بزيارتها صباح عيد الميلاد قبل حفلة في فترة ما بعد الظهر مع الموظفين والمقيمين.



وولدت بات في سوليهل في 26 تشرين الثاني 1914، بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكانت واحدة من ثمانية أطفال في عائلتها، والوحيدة من بين أشقائها الذين بلغوا سن المئة.



وعاشت بات مع زوجها 52 عامًا حتى ترملت عام 1990.

المصدر - لبنان 24