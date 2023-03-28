شاهد مقطع صادم يفضح شخص يلقي برضيع على الحدود المكسيكية الأمريكية

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو اللحظة التي أنقذ فيها أحد عناصر حرس الحدود الأمريكي طفلاً يبلغ من العمر عامًا واحدًا ، وقد ترك شخص الطفل عند الحدود المكسيكية الأمريكية، وصفته الوكالة بأنه مهرب.



وترك الشخص البالغ الطفل جالسًا بجوار الحاجز ويعود على الفور إلى النهر.

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وتوقفت شاحنة دورية بيضاء ووضع أحد العملاء الطفل في السيارة.



وغرد رئيس دوريات الحدود بهذه الصورة للطفل بأمان في أحضان العميل الذي أنقذه، وقالت السلطات لشبكة CNN إن الطفل من غواتيمالا وسيتم وضعه مع توفير الخدمات الصحية والإنسانية.

CNN