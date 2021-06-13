شاهد .. ملكة بريطانيا تستخدم سيف ضخم لتقطيع ' الكيكة '

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً طريفاً لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي تحاول قطع الكيكة بسيف ضخم.



ويبين الفيديو المتداول إصرار الملكة إليزابيث (95 عاما) على استخدام سيف احتفالي لتقطيع كعكة، خلال حفل ملكي في كورنوال، وهو ما أثار الابتسامة والضحك من جانب المتواجدين حولها.

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وتسلمت ملكة بريطانيا السيف من قبل اللورد الملازم في كورنوال، إدوارد بوليثو، لقطع كعكة كبيرة احتفالاً بمبادرة الغداء الكبير في مشروع إيدن.

وعلى الرغم من أن أحد مساعدي الملكة أخبرها أن السكين التقليدي متاح للاستخدام، أجابت الملكة: "أعلم أنه يوجد، وهذا أكثر غرابة".



وكان متواجدا بجوار ملكة بريطانيا، زوجة حفيدها "دوقة كامبريدج"، كيت ميدلتون، و"دوقة كورنوال" كاميلا باركر، زوجة ابنها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، التي ساعدتها في تقطيع الجزء الأخير من الكعكة.



يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استضافت حفل استقبال في الهواء الطلق في مشروع إيدن، حيث انضم إليها قادة دول "مجموعة السبع"، ونجلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، ودوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وكيت ميدلتون .

المصدر - لبنان 24