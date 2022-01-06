شاهد ...موسيقى المواسير المهملة

الوكيل الإخباري - إن عالم لنيكولاس براس رائع باتم معنى الكلمة؛ فهو الموسيقي الذي يصنع أدواته الخاصة بنفسه.
الموسيقي نيكولاس براس غالبًا ما يستخدم أشياء أو مواد مهملة لصنع ما يحتاجه في عمله الفني.
ويمكن أن نشير إليه بالموسيقي البيئي اللامع، كونه يبحث في مراكز إعادة التدوير وكومات المهملات للعثور على أشياء يبعث فيها الحياة ثانية.
يصنع نيكولا أسلوبه في التأليف الموسيقي خطوة بخطوة ويبدو أن إلهامه لا حدود له.
موسيقى المواسير المهملة!.. فيديوhttps://t.co/zQCSsHDFUG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ic5ZS3PBqI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2022
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