شاهد.. موقف محرج لـ نائب الرئيس الأمريكي مع رئيس كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - تعرضت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط عدسات الكاميرات لها وهي تمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن.

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واتهمت كامالا هاريس في سلوكها بـ "إهانة" و"إحراج" الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن تم تصويرها بالكاميرا وهي تمسح كفها على سترتها بعد وقت قصير من مصافحتها مون جي إن، خلال اجتماعهما في واشنطن الجمعة.



وكتب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يمكنك فعل ذلك وأنت تعلمين أن الكاميرات تسجل كل تحركاتك؟".



فيما أشار آخرون إلى أن حركة المسؤولة الأمريكية ربما تكون ببساطة ضحية لكراهية الجراثيم، التي اجتاحت العالم خلال جائحة كورونا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".



ولم تعلق هاريس على الحادثة.

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