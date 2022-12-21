شاهد.. ميسي يتجاهل الشيف الشهير نصرت لأخذ 'سيلفي' وسط الملعب

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل لاعب منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عندما طلب منه الشيف التركي الشهير، نصرت، التقاط صورة سيلفي معه، بعد فوزه بكأس العالم.



وأظهر الفيديو إلحاح الشيف التركي والإصرار على الإمساك بيد ميسي، بهدف التقاط صورة معه، فيما تجاهل نجم الأرجنتين الشيف أكثر من مرة.

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كما كشف المقطع الذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر"، نصرت وهو يضع يده على كتف ميسي ويشده للخلف، ليرضخ ميسي في النهاية لإلحاح الشيف التركي، حيث استطاع الأخير أخذ صورة مع نجم الأرجنتين.

لبنان 24