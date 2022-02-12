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السبت، 12-02-2022 11:48 ص

شاهد..نافورة ححم في ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا

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الوكيل الإخباري - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان آخر بجبل "إتنا" في صقلية مساء أمس الجمعة.

وقال المعهد في بيان له إن "الانفجار حدث في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالي 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان في السماء على ارتفاع 8 كيلومترات".

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البيان 

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