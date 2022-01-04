شاهد...نجاة سعودي من الانزلاق في مجرى سيل

الوكيل الإخباري - تعرضت مركبة سعودي في القصيم لانزلاق باتجاه سيل وادي السهل، وأوشكت على السقوط فيه إلا أن الجزء الخلفي منها علق بحافة السيل.



وأظهر الفيديو لحظة سير قائد المركبة بالقرب من السيل وانزلاق مركبته بتجاه السيل، وعلقت الإطارات الخلفية في طرفه قبل سقوطها.وبدا في الفيديو توجه أصدقاء قائد المركبة إلية للمساعدة، وقد نجحو في إخراج المركبة باستخدام وايرات لسحبها قبل سقوطها في السيل.

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