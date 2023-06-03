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السبت، 03-06-2023 03:47 م

شاهد نفوق آلاف الطيور على الشواطئ في ظروف غامضة بـ تشيلي

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في شمال تشيلي عن نفوق أكثر من 3500 طائر بحري من نوع الغاق بوغانفيل على شواطئ المنطقة منذ 26 مايو الماضي. وتم جمع الطيور النافقة من قبل موظفي إدارة الزراعة والثروة الحيوانية الذين ارتدوا بزات واقية خاصة، وكانت الطيور تنتشر على شواطئ كوكيمبو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم.

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ولم تتوصل التحاليل التي أجراها مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في كوكيمبو إلى تحديد أسباب النفوق بعد، ولكن مدير المكتب خورخي ماوتز قال إنه يتوقع أن يكون هناك “شيء ما يحدث في البحر” يتسبب بنفوق الطيور التي تغوص في المحيط لاصطياد فرائسها.


وقد أثارت هذه الظاهرة استغراب سكان المنطقة، حيث صرح أحد الصيادين بأنه لم يرى مثل هذا النفوق من قبل. ويذكر أن تشيلي تضررت بشدة من إنفلونزا الطيور التي قضت على 10% من طيور بطريق همبولت الضعيفة وآلاف الطيور الأخرى، كما تم تسجيل أول إصابة بالمرض لإنسان في نهاية مارس.

 

 

الخليج

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