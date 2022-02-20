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الأحد، 20-02-2022 10:10 ص

شاهد: هبوط مركبة فضائية في متحف المستقبل بدبي

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو هبوط مركبة طائرة أشبه بسفينة فضائية داخل مبنى متحق المستقبل مع اقتراب افتتاحه.

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ويظهر الفيديو الذي نشرته حكومة دبي، عبر الصفحة الرسمية بحسابها على تويتر، المركبة وهي تحلق بالقرب من قمة مبنى متحف المستقبل، وذلك قبل أن ينفرج المبنى عما يشبه المطار، لتهبط المركبة بداخل المبنى، ثم تعود أجزاؤه كما كانت، وأثار المشهد اندهاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ومن المقرر افتتاح المتحق بالإمارات في 22 فبراير، والذي انطلقت فكرته بمبادرة من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بهدف استكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

 

المرصد 

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