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الأربعاء، 02-08-2023 01:03 م

شاهد هجوم جماعي من أتراك على عائلة يمنية في إسطنبول

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اعتداء عشرات الأشخاص على طفل يمني في منطقة اسنيورت

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بإسطنبول في تركيا.

 

وأظهر المقطع اعتداء عشرات الأشخاص على الطفل اليمني، في إحدى الساحات بتركيا.


وحاول الطفل اليمني صد اللكمات المتتالية عليه بالأيدي والأقدام، والجري من أمام عشرات المعتدين عليه.


وبعد سقوط الطفل على الأرض انهال عليه العشرات بالضرب بالأقدام في أماكن متفرقة من جسده.


وظل العشرات في ملاحقة الطفل والاعتداء عليه.

 

 

 

الهتون 

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