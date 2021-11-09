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الثلاثاء، 09-11-2021 11:49 ص

شاهد... هدية محمد بن سلمان الثمينة لـ ميغان ماركل

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "تايمز" أن ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، تلقت هدية ثمينة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي عبارة عن قطعة مجوهرات ارتدتها خلال مأدبة عشاء قبل أيام.

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وقالت الصحيفة في تقريرها، إن قرطين صممهما محل "شوبارد" في لندن، ارتدتهما ميغان خلال زيارة لفيجي، مصدرهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال المكتب الإعلامي في قصر كينزنجتون، إن القرطين المصممين على شكل ثريا، واللذين ارتدتهما في فيجي، تمت استعارتهما بدلاً من القول إنهما هدية من الأمير، ولم يقل المكتب من أين اقترضا، وقيل إن دوق ودوقة ساسيكس السابقين، زعما أنهما استعارا القرطين من مجوهرات "شوبارد".

 

وقال مصدر إن الطاقم في لندن المسؤول عن تسجيل تفاصيل كل الهدايا المقدمة للأمراء، اعترف بأن مصدرهما من السعودية، وأكد أنها هدية زفاف الثنائي من الأمير محمد بن سلمان، الذي دعته الملكة إليزابيث إلى مأدبة غداء أثناء زيارة استمرت ثلاثة أيام لبريطانيا في آذار/مارس 2018، وذلك قبل شهرين من زفاف ميغان وهاري.

 



 

المصدر - الفن

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