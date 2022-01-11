شاهد... هروب جماعي لنعام في الصين

الوكيل الإخباري - فوجئ سكان مدينة صينية بظاهرة غريبة حيث شاهدوا 80 نعامة هاربة تهرول في شوارعها بعد فرارها من إحدى المزارع.
ونجحت المجموعة في تفادي صواري الكهرباء وغيرها من العوائق أثناء مرورها في شوارع مدينة شانغزو جنوبي الصين بسرعات تصل إلى 45 ميلاً (72 كم) في الساعة، إذ ذكرت محطة CGTN الحكومية أن الحركة المرورية كانت خفيفة ولم تهدد سلامتها مساء يوم السبت 8 يناير/كانون الثاني.
Watch: Escaped ostriches dash for freedom through Chinese city— The Times (@thetimes) January 10, 2022
The birds dodged electricity masts and other obstacles in unison as they ran through the southern city of Chongzeo at speeds of up to 45mph
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وقد نجح في استرداد أكثر من 60 نعامة بعد أن انضمت الشرطة إلى المطاردة، ولا تزال حوالي 30 نعامة طليقة.
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