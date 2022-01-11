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الثلاثاء، 11-01-2022 12:09 م

شاهد... هروب جماعي لنعام في الصين

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الوكيل الإخباري - فوجئ سكان مدينة صينية بظاهرة غريبة حيث شاهدوا 80 نعامة هاربة تهرول في شوارعها بعد فرارها من إحدى المزارع.

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ونجحت المجموعة في تفادي صواري الكهرباء وغيرها من العوائق أثناء مرورها في شوارع مدينة شانغزو جنوبي الصين بسرعات تصل إلى 45 ميلاً (72 كم) في الساعة، إذ ذكرت محطة CGTN الحكومية أن الحركة المرورية كانت خفيفة ولم تهدد سلامتها مساء يوم السبت 8 يناير/كانون الثاني.

فيما حاول السكان الحائرون معرفة صاحبها بنشر مقطع فيديو لهذه الطيور الضخمة، التي يصل وزن بعضها إلى 140 كيلوغراماً.

وتبين فيما بعد أن هذا النعام ينتمي لمزرعة نعام إفريقي في مقاطعة فوسوي، وقال صاحبها، تشونغ، لوسائل الإعلام المحلية: "ربما نسي أحد العمال إغلاق الباب ليلة أمس، ثم هرب النعام في منتصف الليل، وملأ الشوارع"، وناشد تشونغ الجمهور مساعدته في العثور على نعامة، مضيفاً: "إذا رأيتم نعامة أخبروني، سأذهب لإحضارها وسأكافئكم".


 

 

وقد نجح في استرداد أكثر من 60 نعامة بعد أن انضمت الشرطة إلى المطاردة، ولا تزال حوالي 30 نعامة طليقة.

عربي بوست

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