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الثلاثاء، 07-02-2023 11:14 ص

شاهد هلع وصراخ النساء والرجال لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في تركيا

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عالميا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد مفزعة للحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية.

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وكان وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. فيما أصيب المئات ولقى العشرات مصرعهم.

 

 

كايرو 

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