شاهد هلع وصراخ النساء والرجال لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في تركيا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عالميا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد مفزعة للحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية.
وكان وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. فيما أصيب المئات ولقى العشرات مصرعهم.
لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية😰!— Gorgeous (@gorgeous4ew) February 6, 2023
pic.twitter.com/EEG5pqhtAx
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