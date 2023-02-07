شاهد هلع وصراخ النساء والرجال لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في تركيا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عالميا عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد مفزعة للحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية.

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وكان وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. فيما أصيب المئات ولقى العشرات مصرعهم.





pic.twitter.com/EEG5pqhtAx لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في مدينة غازي عنتاب التركية😰! February 6, 2023

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