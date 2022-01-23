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الأحد، 23-01-2022 09:50 ص

شاهد..هندي يتسلّق شجرة هرباً من التطعيم ضد فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - شهد مسؤولو الصحة في منطقة باليا في أوتار براديش شمالي الهند حالات معارضة للتطعيم، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى فريق من مسؤولي الصحة حملة للتوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا في باليا. وتشير التقارير إلى أن هذه المنطقة من بين الأسوأ أداء في الولاية فيما يتعلق بالمعدل الإجمالي للتطعيم.

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وصور مسؤولو الصحة مقاطع فيديو، تظهر رجلا يتسلق شجرة هربا من التطعيم، حيث قال: "لن أنزل. لا أريد أن أطعم. أنا خائف"، وبعد انتظار طويل وتأكيد من مسؤولي الصحة نزل الرجل وتعاون معهم.

 

 

البيان 

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